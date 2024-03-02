30 bin kişi “Kıbrıs” vatandaşlığı alamadı

KTÖS, adanın bölünmesinin 30 bin civarında kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almasına engel çıkardığını, 527 kişinin de belirlenen kriterlere uymasına rağmen, vatandaşlık hakkının engellendiğini vurguladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin diğer ülke vatandaşları ile yaptığı evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkının engellenmesini eleştirerek, Kıbrıslı Rum siyasi makamların Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı hakkıyla ilgili keyfi karar üretmesinin veya bu hakkı askıya almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun yarattığı en önemli sosyal sorunlardan birinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı Kıbrıslı Türkler ile diğer ülke vatandaşlarının yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık alamaması olduğu kaydedildi.

Adanın bölünmesinin 30 bin civarında kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almasına engel çıkardığının belirtildiği açıklamada, “Yaptığımız bir çalışma ile şu ana kadar 6300 kişinin çeşitli sebeplerle ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı alamadıklarını ve 527 kişinin de belirlenen kriterlere uymasına rağmen, vatandaşlık hakkının engellendiğini kayıt altına aldık.” denildi.

“Çözümsüzlük çözümdür anlayışının” en çok Kıbrıslı Türkleri etkilediğinin kaydedildiği açıklamada, en büyük mağduriyetlerden birini de karma evlilik yapanlar ve onların çocuklarının yaşadığı vurgulandı.

Kıbrıslı Rum siyasilerin vatandaşlık meselesini siyasi malzeme ve pazarlık konusu yaptığı gerekçesiyle eleştirildiği açıklamada, “Kıbrıslı Rum siyasi elitlerinin AB vatandaşlığı haklarımızla ilgili keyfi karar üretmesi veya askıya alması kabul edilebilir değildir” denildi.

HRİSTODULİDİS’E “KENDİ ÇOCUKLARIMIZI, KENDİ ÜLKEMİZDE YABANCI DURUMA DÜŞÜRMEKTEN VAZGEÇİNİZ” ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Açıklamada, “Tarihte ilk kez 3 Kıbrıslı Türk’ün Cenevre’de BM’ye, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı alamadıkları gerekçesiyle şikâyet dilekçesi vermesi, Kimliksizler Derneğinin Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesine yapmış olduğu 675 imzalı dilekçenin kabul edilmesi, AP Vekili Niyazi Kızılyürek’in konuyu Komisyon gündemine taşıması ve sendikalarımızın Sn. Eda Hançer Akkor’un açtığı davayı istinaf mahkemesine (Supreme Court) taşıması karşısında Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının manipülasyon haberler üreterek bir adım atmış gibi görünmeye çalışması, verdiğimiz mücadelenin haklılığını göstermektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Sendikaların vatandaşlık hakkının kazanılmasını toplumsal bir görev bildiğinin ve bu yönde mücadeleyi bırakmayacağının vurgulandığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “Kendi çocuklarımızı, kendi ülkemizde yabancı duruma düşürmekten vazgeçiniz” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada Hristodulidis’e ayrıca, “Sayın Hristodulidis, on yedi yıldır açıkladığınız kriterlere uyum sağlamak için Kıbrıslı Türkler doğum ve evlilik için yurt dışına gitmekte, doğacak çocuklarına en temel hakları olan vatandaşlık haklarını aktarabilmek için yurtdışında doğum için risk almaktadır. Önümüze yeni diye sunduğunuz kriterler silsilesi yeni bir umut mu, yoksa eski bir hayal kırıklığı mı? Başvuruların değerlendirileceği şeklinde attığınız adım için de teşekkür ederiz, fakat Kıbrıslı Türk toplumunun beklentisi çocuklarımızı evlilik ve doğum yerine göre ayırmanız değil, hepsine eşit davranmanızdır.” diye seslenildi.

