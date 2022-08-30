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"30 Ağustos Türk Milleti’nin birlik ve bütünlüğünün kutsal bir nişanıdır”

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"30 Ağustos Türk Milleti’nin birlik ve bütünlüğünün kutsal bir nişanıdır”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Savaşan mesajında, hürriyetine, bağımsızlığına, başı dik ve onurlu yaşama istenç ve iradesine düşkün olan Türk Milleti’nin kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin sadece Türk Milleti’ne değil, hürriyet ve bağımsızlığı için mücadele veren bütün milletlere yol gösterici olduğunu vurguladı.
Savaşan, “30 Ağustos her türlü yoksulluğa ve olumsuz koşula rağmen, yüce Türk Milleti’nin ordusuyla birlikte, adını insanlık tarihine bir kez daha şerefle yazdırdığı bir kahramanlık destanıdır. Bu destan, vatan sevgisi ve üstün cesaretiyle milletini ve vatan topraklarını kanının son damlasına kadar koruyan Türk askerinin kudret ve kahramanlığının göstergesi; aynı zamanda da Türk Milleti’nin birlik ve bütünlüğünün kutsal bir nişanıdır” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ülküsüne bağlılıkla, daha özgür ve daha çağdaş bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesi ile Kurtuluş Savaşı’nın benzediğini belirtti.
Savaşan, “Kıbrıs Türk Halkı da benzer bir mücadele vererek bağımsızlığını kazanmıştır. Tam her şeyin bittiği düşünülürken azimle örgütlenen direniş, bizi kendi kendimizi yönettiğimiz bir aşamaya ulaştırmıştır. Bizim verdiğimiz mücadelenin tek farkı, Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız sınırsız ve koşulsuz destektir. Bu destek ise Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun nişanesidir” dedi.
Değişen dünya koşullarının Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığının uluslararası topluluk tarafından tescillenmesini geciktirmekte olduğunu ancak inanç ve fedakarlıkla sürdürülmekte olan mücadele sayesinde o aşamaya da mutlaka ulaşılacağına inandığını belirten Savaşan, “bu onurlu yolda inancımız Kıbrıs Türk Halkına, güvenimiz ise Türk ulusunun desteğinedir. Bunu biliyoruz ve bu bilinçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.
Savaşan, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitleri ve gazilerini rahmet, şükran ve minnetle andı.
 
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