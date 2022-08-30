banner762
banner815
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
11 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
16 0
 
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
15 0
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
16 0
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
38 0
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
44 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
17 0
banner797

Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesinde

banner476

Belçika'da enflasyon, Ağustos’ta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı

banner825
Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesinde

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin Ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da Temmuz ayında yüzde 9,62 olan enflasyon, Ağustos’ta 9,94'e çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Mart 1976'dan bu yana ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 46 yıl önce enflasyon yüzde 9,96 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede, çekirdek enflasyon ise Ağustos’ta yüzde 5,74'e yükseldi.

Ağustos ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, giyim, tatlı, alkollü içecekler, otel odası, et ve kişisel bakım ürünlerinde gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artışı yüzde 49,81'i buldu. Enerji ürünlerinin Ağustos ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,43 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da Ağustos ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğalgaz fiyatı yüzde 106,9, elektrik fiyatı yüzde 57,2, kalorifer yakıtı fiyatı yüzde 52,6, uçak bileti fiyatı yüzde 41,1, yağ fiyatı yüzde 29,3, mazot fiyatı yüzde 26,3 ve deniz ürünleri fiyatı yüzde 24 arttı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.