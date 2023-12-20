3 buçuk milyon dolarlık ihracatımız askıda

Süveyş-Kızıldeniz gemi trafiği kapatıldı, KKTC’nin yurt dışı ihracatı durma noktasına geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışı ihracatı, Süveyş-Kızıldeniz’in gemi trafiğine kapatılması nedeniyle durma noktasına geldi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşı Yemenli Husiler, Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırıyor.

Söz konusu saldırılar nedeniyle Süveyş-Kızıldeniz gemi trafiği dün itibari ile durma noktasına geldi.

Ülkemizden ortalama her ay 25 konteyner yani yaklaşık 600 ton civarında hellim Ortadoğu’ya ihraç ediliyor. Söz konusu ihracatın ülke ekonomisine aylık katkısı 3 buçuk milyon dolar.

Ülkemizde süt ürünü ihracatı yapan 5 firma ne yapacağını bilmiyor. Süveyş- Kızıldeniz gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği bilinmezken ihracatın devamı için Ümit Burnu veya Irak alternatifleri masada. Ancak Irak teslimat için güvenli değil. Ümit Burnu üzerinden gemi ile nakliye ise maliyetleri iki katına yükseltiyor. Süt ürünleri KKTC’nin dış ihracatının yüzde 42’sini oluştururken söz konusu sorunun nasıl çözüleceği henüz bilinmiyor.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurt dışı ihracatının durma noktasına geldiğini söyledi.

Erden, KKTC’nin dış ticaretinin yüzde 60’ının süt ürünleri üzerinden yapıldığını Süveyş-Kızıldeniz deniz trafiğinin kapanması nedeniyle ülkenin dış ihracatının durma noktasına geldiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşı Kızıldeniz'den geçen gemilere saldıran Yemenli Husiler yüzünden Süveyş-Kızıldeniz deniz trafiğinin kapandığına dikkat çeken Erden “Şuanda tüm konteyner firmaları seferleri askıya aldı. İhracat Durdu! Ne zaman açılacağı muallak” dedi.

Ülkemizin süt ürünleri imalatçı fabrikalarının soğuk hava depolarının 1 haftaya kadar tamamen dolacağına dikkat çeken Erden “Bu mallar nereye hangi ülkeye ne kadar zamanda satılır Allah Kerim” ifadelerini kullandı.

