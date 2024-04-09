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3 ayrı yerde yangın...

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Ülke genelinde dün ve bugün, üç ayrı yerde yangın meydana geldi. Seyir halindeki bir araç tamamen yanarken iki evde de hasar oluştu.

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3 ayrı yerde yangın...
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Polis bültenine göre, Girne - Lefkoşa ana yolunun 6 -7'nci kilometrelerinde (Boğazköy’de) bu sabahın erken saatlerinde, Mehmet Demirkol’un kullanımında bulunan TUY 062 plakalı salon araçta, seyir halindeyken elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Araç, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
-Uydu alıcısı yangına neden oldu
Gazimağusa’da, dün saat 13.00 sıralarında Ramin Adıgozalı Moghaddam’ın kaldığı ikametgahın salonunda, televizyon uydu alıcısında, elektrik akımının aşırı yüklenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında uydu alıcısı, televizyon ünitesi ve televizyon yanarak, oda duvarları ise islenmek suretiyle hasar gördü.


-Aspiratör kısa devre yaptı
Hamitköy’de Önel Arifoğlu'na ait ikametgahın mutfak bölümünde, aspiratörün elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aspiratör, aspiratör üzerindeki ahşap kaplama ile stor perde yanarak, oda duvarları ise islenmek suretiyle hasar gördü.
 
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