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“26 Aralık önerisi varsa masayı koysunlar”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önceki gün başlattığı görüşmeler çerçevesinde dün ilk olarak Toplumcu Demokrasi Partisi’ni kabul etti.

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“26 Aralık önerisi varsa masayı koysunlar”
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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, en uygun zaman ve sağlıklı zeminde seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı, UBP’ye “Samimi olsunlar, 26 Aralık önerisi varsa masayı koysunlar, uzlaşalım seçime gidelim” çağrısı yaptı.
Özyiğit, partizanlık ve keyfi, usulsüz işlerin yapılmayacağı ortamda düzeneğin oluşması gerektiğini ifade etti.
Özyiğit, en uygun zamanda en sağlıklı zeminde seçime gidip, halkın takdirini yansıtılmasına yönelik beklentileri olduğunu belirtti.
“Herkesin üzerinde anlaşacağı tarihte uzlaşırız” diyen Özyiğit, Meclis’te dün yapılan toplantıda 26 Aralık’ı telaffuz eden UBP, bir tarihle gelmedi. Samimi olsunlar” dedi.
 
 
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