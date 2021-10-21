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Renginde sağlık var: Pancar

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Bu hafta sizlere pancarı tanıtmak istedim. Birçoğunun şekeri yüksek olduğu için tüketmekten korktuğu pancarın, sağlık için oldukça yararlı faydaları olan bir sebze olduğunu biliyor muydunuz?

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Renginde sağlık var: Pancar
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Pancar, toprağın altında yetişen, yumru köklü bir sebzedir ve ıspanakgiller ailesindendir. Hiçbir besin mucizevi olmamakla birlikte her besinin de kendine özgü, onu diğer besinlerden ayıran bir özelliği vardır.
Pancarın ise onu diğer sebzelerinden ayıran özelliği içerisindeki Betalaindir. Betalain; sebze, meyve, baharat, kuruyemiş ve tohumlarda bulunan insan sağlığına olumlu etkileri olan fitonutrienttir. Fitonutrientler sebze, meyvelere aroma, renk ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.



Pancarda bulunan betalain bu özelliğiyle iç organları koruyor, kalp-damar hastalıklarına karşı kalkan görevini sağlıyor.

Pancarın Sağlık İçin Faydaları
  • Pancar, enflamasyonu önleyici ve azaltıcıdır.
  • Pancar, kan dolaşımını artırarak, tansiyon düşürmede etkili bir sebzedir.
  • Betalain maddesi sayesinde kalp hastalıklarından koruyucudur.
  • Kan temizlenmesi, karaciğerdeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Pancar şekeri yüksek bir besindir, egzersiz öncesinde pancar tüketilmesi veya suyunun içilmesi sağlıklı bireylerde egzersize karşı direnci artırdığı bildirilmiştir.
  • C vitamininden zengin olan pancar, bağışıklığı güçlendiricidir.
  • Kabızlığı giderici ve idrar söktürücü özellikleri vardır.
  • 100 gram pancar yaklaşık 43 kalori değerinde olup 78 mg sodyum, 10 gram karbonhidrat, 2 gramda protein içermektedir.
 
 
Pancarlı yoğurt salatası

1 kase yarım yağlı yoğurt
2 diş sarsmak
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
7-8 yaprak roka VEYA semizotu


7-8 yaprak nane
1 yemek kaşığı kapar turşusu
1 kase pancar turşusu
Tümünü karıştırarak üzerine zeytinyağını ve isteğe bağlı limon ekleyip tüketebilirsiniz.
 
 
 
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