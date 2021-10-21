Renginde sağlık var: Pancar

Bu hafta sizlere pancarı tanıtmak istedim. Birçoğunun şekeri yüksek olduğu için tüketmekten korktuğu pancarın, sağlık için oldukça yararlı faydaları olan bir sebze olduğunu biliyor muydunuz?

Pancar, enflamasyonu önleyici ve azaltıcıdır.

Pancar, kan dolaşımını artırarak, tansiyon düşürmede etkili bir sebzedir.

Betalain maddesi sayesinde kalp hastalıklarından koruyucudur.

Kan temizlenmesi, karaciğerdeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Pancar şekeri yüksek bir besindir, egzersiz öncesinde pancar tüketilmesi veya suyunun içilmesi sağlıklı bireylerde egzersize karşı direnci artırdığı bildirilmiştir.

C vitamininden zengin olan pancar, bağışıklığı güçlendiricidir.

Kabızlığı giderici ve idrar söktürücü özellikleri vardır.

100 gram pancar yaklaşık 43 kalori değerinde olup 78 mg sodyum, 10 gram karbonhidrat, 2 gramda protein içermektedir.

Pancar, toprağın altında yetişen, yumru köklü bir sebzedir ve ıspanakgiller ailesindendir. Hiçbir besin mucizevi olmamakla birlikte her besinin de kendine özgü, onu diğer besinlerden ayıran bir özelliği vardır.Pancarın ise onu diğer sebzelerinden ayıran özelliği içerisindeki Betalaindir. Betalain; sebze, meyve, baharat, kuruyemiş ve tohumlarda bulunan insan sağlığına olumlu etkileri olan fitonutrienttir. Fitonutrientler sebze, meyvelere aroma, renk ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.Pancarda bulunan betalain bu özelliğiyle iç organları koruyor, kalp-damar hastalıklarına karşı kalkan görevini sağlıyor.1 kase yarım yağlı yoğurt2 diş sarsmak1 tatlı kaşığı zeytinyağı7-8 yaprak roka VEYA semizotu7-8 yaprak nane1 yemek kaşığı kapar turşusu1 kase pancar turşusuTümünü karıştırarak üzerine zeytinyağını ve isteğe bağlı limon ekleyip tüketebilirsiniz.