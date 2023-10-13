25 kişiye daha KKTC vatandaşlığı

Bakanlar Kurulu, 25 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:
1. GÜLŞAH KIZILKAYA
2. GÜLFEM KAŞKAN
3. DOĞUKAN MERT KURT
4. NİSA SUNCA
5. EYLEM KIRAÇ
6. IZABELA MONIKA GORA
7. YILMAZ ŞİPA
8. AYNUR KILIÇ
9. YELİZ AYDIN
10. GÜLFEM BOZDOĞAN
11. EVRİM KUTLU
12. SEDAT ÖZTÜRK
13. MEHMET ASTAM
14. CANSU AYTEN
15. FURKAN ÖZTÜRK
16. DUYGU GEYİK
17. ALEYNA SEVEN
18.OKTAY TELLİ
19. ENVER CANER ÇAKICIOĞLU
20. DEMET HAYMALI
21. ABDULLAH BAYRAKÇI
22. İSMAİL SERİN
23. İREM BEBEK
24. BELGİN BÜLBÜL
25. GÖKHAN KİREÇÇİ
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