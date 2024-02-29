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“Çam kese böcekleri evlerimize kadar geldi”

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, "Çam kese böcekleri evlerimize kadar geldi” dedi

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“Çam kese böcekleri evlerimize kadar geldi”
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Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, pandemi döneminde çam kese böceklerine karşı hiçbir şey yapılmadığını söyledi. 
Basın toplantısında konuşan İyigün, “Çam kese böcekleri evlerimize kadar geldi” dedi.  İyigün açıklamasında, “Beş sene mücadelenin ardından çam kese böcekleri eşit değerin altına inecekti. Ama korona döneminde hiçbir şey yapılmadı. Evlerimize kadar geldiler. Bu dönem bütçeye bir şey konulmadığı için gelecek seneye kadar bir şey yapılamayacak. Sigorta primleri için ayrılanın üçte biri Orman Dairesi'ne ayrılsa bu sorun yaşanmayacaktı. Bütçe ayrılması gerekir” ifadelerini kullandı.


 
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