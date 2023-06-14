24 yaşında şok ölüm

24 yaşındaki Furkan Özdemir, Minareliköy’de misafir olarak bulunduğu bir evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Furkan Özdemir isimli genç, Minareliköy’de misafir olarak bulunduğu bir evde “aniden rahatsızlanarak” hayatını kaybetti.

24 yaşındaki gencin ölümü, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Özdemir’in ölümüne ilişkin açıklama yapan polis, önceki gece saat 21.00 sıralarında, Mineraliköy’de misafir olarak bulunduğu bir evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polisten yapılan açıklamada, Özdemir’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Özdemir’in cenazesinin Türkiye'ye gönderilerek Kütahya’ya defnedileceği öğrenildi.

