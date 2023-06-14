Alım Gücünde Dünyayla Uçurum Fark

Türk Lirası’nın her geçen gün değer kaybetmesi nedeniyle birçok ürünün fiyatlarının sürekli zamlanmasından dolayı asgari ücretle çalışan vatandaşların kazançları adeta çöp oluyor.
HALKIN SESİ, KKTC’de ve dünyada diğer ülkelerde asgari ücretle çalışan bir kişinin iki saatlik kazancıyla marketten ne kadar ürün satın alabileceğini karşılaştırdı.
Araştırma, KKTC ile dünya ülkeleri arasında adeta bir uçurum ortaya çıkardı.
Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de iki saatlik asgari ücretle sadece iki çeşit ürün satın alınabilirken, KKTC’de 6 çeşit, ABD’de 8 çeşit, Almanya’da 10 çeşit, İsviçre’de 11 çeşit ürün alınabileceği ortaya çıktı.
KKTC iki saatlik asgari ücret 156 TL
Türkiye iki saatlik asgari ücret: 76 TL
Almanya iki saatlik asgari ücret: 24 Euro
İsviçre iki saatlik asgari ücret: 48 Frang
ABD iki saatlik asgari ücret 28 Dolar
İki saatlik asgari ücret ile hangi ülkede ne alınabilir?
KKTC (156 TL)
1 litre süt
6 adet yumurta
2 ekmek
1 makarna
1 Kilo domates
250 gram hellim
Türkiye (76 TL)
15 adet yumurta
1 adet labne
Almanya (24 Euro)
2 litre kola
1 pringles
2 kilo soğan
2 kilo patates
1 litre süt
1 baget ekmek
600 gr yoğurt
yarım kilo makarna
350 gr tavuk göğsü
10 adet yumurta
İsviçre (48 Frang)
10 lu wc kağıdı
1 litre süt
500 ml persil sıvı deterjan
1 kilo portakal
yarım kilo soğan
yarım kilo tereyağı
250gr peynir
10 lu yumurta
yarım kilo chery domates
yarım kilo çilek
1 ekmek
ABD (28 Dolar)
36 adet yumurta
2 kilo pirinç
2 litre süt
1,5 litre yağ
yarım kilo kıyma
1 paket tuz
2 kilo muz
1 ekmek
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