Alım Gücünde Dünyayla Uçurum Fark

HALKIN SESİ, KKTC’de ve dünyada diğer ülkelerde asgari ücretle çalışan bir kişinin iki saatlik kazancıyla marketten ne kadar ürün satın alabileceğini karşılaştırdı. Araştırma, KKTC ile dünya ülkeleri arasında bu konuda adeta bir uçurum ortaya çıkardı

Türk Lirası’nın her geçen gün değer kaybetmesi nedeniyle birçok ürünün fiyatlarının sürekli zamlanmasından dolayı asgari ücretle çalışan vatandaşların kazançları adeta çöp oluyor.

HALKIN SESİ, KKTC’de ve dünyada diğer ülkelerde asgari ücretle çalışan bir kişinin iki saatlik kazancıyla marketten ne kadar ürün satın alabileceğini karşılaştırdı.

Araştırma, KKTC ile dünya ülkeleri arasında adeta bir uçurum ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de iki saatlik asgari ücretle sadece iki çeşit ürün satın alınabilirken, KKTC’de 6 çeşit, ABD’de 8 çeşit, Almanya’da 10 çeşit, İsviçre’de 11 çeşit ürün alınabileceği ortaya çıktı.



KKTC iki saatlik asgari ücret 156 TL



Türkiye iki saatlik asgari ücret: 76 TL



Almanya iki saatlik asgari ücret: 24 Euro



İsviçre iki saatlik asgari ücret: 48 Frang





ABD iki saatlik asgari ücret 28 Dolar









İki saatlik asgari ücret ile hangi ülkede ne alınabilir?





KKTC (156 TL)

1 litre süt

6 adet yumurta

2 ekmek

1 makarna

1 Kilo domates

250 gram hellim







Türkiye (76 TL)



15 adet yumurta

1 adet labne







Almanya (24 Euro)

2 litre kola

1 pringles

2 kilo soğan

2 kilo patates

1 litre süt

1 baget ekmek

600 gr yoğurt

yarım kilo makarna

350 gr tavuk göğsü

10 adet yumurta





İsviçre (48 Frang)

10 lu wc kağıdı

1 litre süt

500 ml persil sıvı deterjan

1 kilo portakal

yarım kilo soğan

yarım kilo tereyağı

250gr peynir

10 lu yumurta

yarım kilo chery domates

yarım kilo çilek

1 ekmek





ABD (28 Dolar)

36 adet yumurta

2 kilo pirinç

2 litre süt

1,5 litre yağ

yarım kilo kıyma

1 paket tuz

2 kilo muz

1 ekmek



