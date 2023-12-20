Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri Cuma günü Tekke Bahçesi’nde; Kumsal Şehitleri Pazar günü Barbarlık Müzesi’nde; Küçükkaymaklı Şehitleri ve Hüseyin Ruso da pazartesi törenlerle anılacak

Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinde hayatını kaybedenlerin anılacağı " 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası" yarın başlıyor. Hafta boyunca başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek.





Protokol Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu’nun açıkladığı programa göre, anma etkinlikleri yarın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Kr. Hvcl. Yzb. İbrahim Kutay’ın saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma saat 18.00’de de tekrarlanacak.



-Lefkoşa



21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yarın Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek.



İlk tören, Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yapılacak. Tören saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, say

gı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı tarafından imzalanacak.



Ardından saat 09.50'de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı düzenlenecek. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak.



Törende, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, Lefkoşa Türk Lisesi'nin sunacağı oratoryo ile tamamlanacak.



-Gazimağusa



Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek. Gazimağusa’daki tören saat 09.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Günün anlamıyla ilgili konuşmalar yapılacak, öğrenciler şiir okuyacak. Şehitliğin de ziyaret edileceği anma töreninde şehitler için dua da okunacak.



-Girne



Girne Deniz Şehitliğindeki anma töreni saat 10.00’da başlayacak ve ilk olarak protokol sırasına göre çelenkler şehitliğe sunulacak. Tören, saygı duruşu, saygı atışı, bayrakların İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi, konuşma ve şiir okunmasıyla sona erecek.



Ayrıca 18.00’de 19 Mayıs Türk Maarif Koleji konferans salonunda yer alacak etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Etkinlikte ayrıca “Kıbrıs Bizim Vatanımız” orotoryosu sunulacak.



-Güzelyurt



Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde olacak. Tören saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.



Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Kaymakamlık adına günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapılacak. Şiir okunmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subay da günün anlam ve önemine dair konuşma yapacak.



-Lefke



Lefke Kemal Özalper Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin şehitliğe sunulmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.



Tören, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, şehitlik özel defterinin imzalanması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin şiirleriyle tamamlanacak. Tören sonunda şehitler için dua da okunacak.





-İskele



21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle İskele’de de tören düzenlenecek. Tören Larnaka Şehitler Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak.



-Tüm camilerde mevlit okutulacak



Şehitliklerde din görevlilerinin okuyacağı duaların yanı sıra yarın ülke genelindeki tüm merkezi camilerde, saat 11.49’da şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.



-Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri için de anma töreni düzenlenecek



Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, cuma günü Tekke Bahçesi’nde anılacak. Tören, saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.



Kumsal Şehitleri de 24 Aralık Pazar günü Barbarlık Müzesi’nde saat 10.00’da anılacak.



-Küçükkaymaklı Şehitleri ve Hüseyin Ruso da anılacak





Küçükkaymaklı Şehitleri ise, pazartesi Küçükkaymaklı Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 09. 00’da başlayacak. Küçükkaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından şehit öğretmen Hüseyin Ruso için Küçükkaymaklı Şehitliği’nde saat 09.30’da anma töreni düzenlenecek.



-BRT’nin 60. yıl etkinliği





21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda BRT’nin 60. Yılı dolayısıyla cuma günü saat 10.00-14.00 arasında Acapulco Resort Hotel’de “Hakikat Sonrası Çağda Kamu Yayıncılığı Sempozyumu” düzenlenecek.

