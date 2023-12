TDP Başkan Yardımcısı Özkunt: “Rum tarafı, eşitlik haklarını Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, iki toplum arasında güven ortamının kurulması ve karşılıklı empati yapılması gerektiğini belirterek, “Rum tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na dayanan eşitlik haklarını Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmalı” dedi.





TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özkunt, konuk olduğu Kıbrıs Postası TV’de “Türkiye ile ilişkilerin sağlıklı ve doğru bir zemine oturma ihtiyacı olduğunu” söyledi. Özkunt, bu zemine Türkiye’nin de ihtiyacı olduğunu belirterek, TDP’nin hükümete geldiğinde bu zemini oluşturacağını kaydetti.

Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkilerinin gelişmeye başladığını kaydeden Özkunt, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin zamanlaması açısından manidar olduğunu” savundu. “Türkiye’nin 2024’ü planladığını” öne süren Özkunt, “Yunanistan’la ilişkiler ve Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir siyaset güdüleceğini belirliyor” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda bir zemin olmadığını ve bu zeminin oluşturulması gerektiğini ifade eden Nevzat Özkunt, çözümün, BM kararları doğrultusunda bir federasyon olduğunu kaydederek, takvimlendirilmiş bir müzakere çerçevesinde görüşmelerin başlaması gerektiğini savundu.

Bu çerçevede Kıbrıs Rum ve Türk tarafları arasında sosyal, kültürel ve ticari çalışmaların artırılması, belki iki tarafın ders kitaplarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Özkunt, daha önce kendisinin “Türk tarafında Rumca dersi, Rum tarafında Türkçe dersi zorunlu olsun” önerisi yaptığını hatırlattı.

Özkunt, “Binlerce araç karşılıklı olarak her gün geçiş kapılarından geçiyor. Bu açılan kanalları rahatlatmak lazım. Yeşil Hat Tüzüğü’ne bağlı ticaret hacmini büyütmek lazım… Ortak bir hastane ya da üniversite olabilir mi diye arayış içinde olmak yani yakınlaşmayı her alanda çalışmak lazım” diye konuştu.

Hükümetin açıkladığı kalkınma planını samimi bulmadığını, nüfusu bilinmeyen bir ülkede kalkınma planı yapılamayacağını söyleyen Özkunt, nüfus sayımı ile belirlenen, dijital sistemle her gün güncellenen ve “KKTC’nin nüfusu budur” denilecek bir sistem kurulması gerektiğini kaydetti.

Ekonomideki en hantal kesimin kamu olduğunu, bütçenin büyük kısmının maaşlar ile cari transferlere gittiğini belirten Özkunt, 2024 bütçesinde, eğitime, sağlığa, çevreye ve alt yapıya hiçbir kaynağın ayrılmadığının görüldüğünü ileri sürerek, “bu bütçenin halka hizmet bütçesi olmadığını” iddia etti.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Özkunt, ekonomideki çalışmaların verilere dayalı, bilimsel ve ekonomideki tüm paydaşlarla birlikte ve ortak akılla yapılması gerektiğini ifade etti.

“Siyasete ve siyasi partilere güven kaybının yüksek olduğunu” savunan Özkunt, “Hiçbir parti tek başına bu ülkeyi düzlüğe çıkaramaz, ülkemizin ortak akılla yönetilmesi gerekir” dedi.

Toplumun ana muhalefet görevini verdiği bir partiyi, eksik gördükleri noktalarda eleştirme hakları olduğunu, kendilerinin bunun üzerinden bir prim yapma dertleri olmadığını belirten Özkunt, “TDP toplum için siyaset yapıyor. Yaptığı eleştiriler de yine toplum yararınadır. Kimse de buna yanlış bir algıyla bakmamalıdır” şeklinde konuştu.