Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ve Büyükelçi Feyzioğlu, Gönyeli Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı çalışmalarını inceledi. 9 ayda bitirilmesi öngörülen projeyle, kanalizasyon sorununa çözümün yanı sıra belediyeye ekonomik olarak katkı sağlanması hedeflenirken, Başkan Amcaoğlu, 2024 yılını proje yılı ilan ettiklerini söyledi

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı çalışmalarını yerinde inceledi. 9 ayda bitirilmesi öngörülen projeyle kanalizasyon sorununa çözümün yanı sıra belediyeye ekonomik olarak da katkı sağlanması hedefleniyor.Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, projenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansmanıyla hayata geçtiğini belirtti.Bölgede hızlı bir nüfus artışı ve yapılaşma olduğunu ifade eden Amcaoğlu, kanalizasyonun en önemli sıkıntıların başında geldiğini söyledi.Çalışmaları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirdikleri temaslarla projelerini sunduklarını anlatan Amcaoğlu, destekleri nedeniyle Büyükelçi Feyzioğlu, KEİ Ofisi Koordinatörü Öz ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz’e teşekkür etti.23.5 MİLYON TL’LİK KAYNAKAmcaoğlu, kent için Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesi, Yenikent Park Projesi, Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası Projesi ve Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi ile birlikte 23.5 Milyon TL’lik kaynak sağlandığını kaydetti.İki belediyenin birleşmesiyle Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin ilk başkanı olarak halkın takdiriyle göreve geldiğini ifade eden Amcaoğlu, “Bir yıldır canla başla çalışıyoruz, uğraşıyoruz” dedi.Öncelikle belediyenin mali yapısını güçlendirmek anlamında önemli adımlar attıklarını dile getiren Hüseyin Amcaoğlu, bunu yaparken birçok projeyi hayata geçirmek için de çalıştıklarını kaydetti. Özellikle spora, eğitime yönelik ciddi yatırımları olduğunu belirten Amcaoğlu, “2024 yılını proje yılı ilan ettik” dedi.Alayköy’deki iki derslik projesinin bitmek üzere olduğunu ifade eden Amcaoğlu, sadece klima, masa, sandalye ve akıllı tahta eksikliklerinin kaldığını, betonarme yapıyı tamamladıklarını söyledi.Yılmazköy Mezarlık Projesi ve Damla Sokak’taki park projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı çalışmalarına başladıklarını, ilerleyen günlerde de Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesinin hayata geçeceğini kaydetti. Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası Projesi ihalesinin ise devam ettiğini ifade eden Amcaoğlu, “Yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.Yaklaşık iki buçuk kilometrelik Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattının inşa çalışmalarının başlaması nedeniyle bir arada olduklarını yineleyen Amcaoğlu, projenin, en büyük altyapı sıkıntılarından olan kanalizasyon sorununun çözümünde bölgeye çok önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Sistemi pompa istasyonlarıyla idare etmeye çalıştıklarına işaret eden Amcaoğlu, “Bu projeyle en az üç pompa istasyonumuz devre dışı kalacak” dedi.Hattın tamamlanması için söz konusu projenin devamı da olduğunu ifade eden Hüseyin Amcaoğlu, bunun, Merkez Bankası, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü belirtti. Diğer projenin, IOS Cafe’den Levent Koleji’ne kadar olan kısmı kapsadığını dile getiren Amcaoğlu, ihaleye çıkılmasıyla hattı tamamlayacakları ve kentin altyapı sorununun çözümünde çok önemli bir adımı Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla atacaklarını vurguladı.Gönyeli-Alayköy Belediyesi İnşaat Mühendisi, Proje Mükellefi Doğuş Ekenoğlu ise, projeyle ilgili teknik bilgileri paylaştı.Projenin 40 yıllık nüfus konjonktürü göz önüne alınarak, vizelendiğini kaydeden Ekenoğlu, projenin 2 bin 593 metrelik kısmının Gönyeli’nin güneyindeki dereden geçtiğini ve şu an yapılan kısmı olduğunu belirtti. Ekenoğlu, geri kalan 963 metrelik kısmının Merkez Bankası finansmanıyla Lefkoşa Türk Belediyesi ortaklığında yapılacağını söyledi.Ekenoğlu, yaptıkları hesaplamalara göre, iki senede pompalara verecekleri elektrik parasıyla projenin finansmanını karşılayacaklarını ifade ederek, artan parayı ileride farklı şekillerde halka hizmet olarak sunacaklarını kaydetti.