2024 bütçesiyle cezalar dağıtılacak

Ulaştırma Bakanlığı, 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle hız tespit kamera cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacağını açıkladı

UBP – YDP – DP Hükümeti, “bütçe yetersizliği” bahanesiyle, sabit radar cezalarının tahsil edilmesine ilişkin ihaleye 9 aydır çıkmıyor. Kayıp, ‘en az’ 150 milyon TL…

Hükümetin ihaleyi erteleme gerekçesine ilişkin perde gerisinde konuşulan konu ise, sabit radar sisteminin, TSK’ya bağlı ASELSAN isimli şirkete verileceği yönünde…

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sistemin ASELSAN’a verileceğini doğruladı, radarların mevcut sahibi Hollanda merkezli Sensys Gatso Group ile imzalanan sözleşmenin sona erdiğini söyledi.

Ancak Hollanda merkezli şirket, sözleşmenin 2026 yılında sona ereceğini, ASELSAN sürecini basından öğrendiklerini, randevu taleplerinin Arıklı tarafından yanıtsız bırakıldığını bildirdi.

Son 5 yıldır sabit radar cezalarının dağıtımını üstlenen firma Airtech Ltd Direktörü Günay Çerkez de, radarlarla ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na teklif sunduklarını ancak bütçenin yetersiz olduğu yanıtını aldıklarını söyledi. Çerkez, bakanlığın sunduğu fiyatların 1 yıl öncekinden az bir fark olduğunu, hayat pahalılığının ve maliyetlerin dikkate alınmadığını ifade etti. Sürücülerin trafik cezalarının dağıtılmadığının farkında olduklarını ve radarları dikkate almadıklarını belirten Çerkez, “Tamamen kötü yönetilmenin bariz bir örneği. 9 aydır cezalar dağıtılmıyor” dedi.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle hız tespit kamera cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, hız tespit kameraları ile ilgili basın ve Meclis kürsüsünden ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Hız tespit kameralarına ait cezaların her yıl yapılan ihale sonucu belirlenen kurye aracılığı ile dağıtıldığı belirtilen açıklamada, ancak cezaların dağıtımı ile ilgili ihalenin kaynak yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamadığı, bu yıl gerekli kaynağın bulunarak 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle cezaların dağıtımı için ihaleye çıkılacağı kaydedildi.

Yeni cihaz alımıyla ilgili bir ihale veya Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığı gibi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yürürlükte olan herhangi bir sözleşme bulunmadığına da dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2023 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan ve bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında; hız tespit kameraları, ağır vasıtalar hareket halindeyken ağırlık ölçümü yapabilecek kantar sistemleri ve akıllı trafik sistemleri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.”

