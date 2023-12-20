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Tatar’dan Ergün Olgun’a jest

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Tatar’dan Ergün Olgun’a jest
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Temsilcilik görevinden kısa süre önce ayrılan Ergün Olgun’u doğum gününde unutmadı.
Tatar, Ergün Olgun için Cumhurbaşkanlığı’nda pasta kestirdi.
Kıbrıs Türk Diplomasi tarihinin simge isimlerinden olan Ergün Olgun’u, 80. Yaş günü vesilesiyle bizler de kutluyor, sağlıklı günler diliyoruz.
 
 
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