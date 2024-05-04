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2024 basın özgürlüğü endeksinde Kuzey Kıbrıs 90’ıncı sırada yer aldı

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2024 basın özgürlüğü endeksinde Kuzey Kıbrıs 90’ıncı sırada yer aldı
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Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (Reporters Without Borders-RSF) örgütünün 2024 basın özgürlüğü endeksinde Kuzey Kıbrıs, 180 ülke arasında 90’ıncı sırada yer aldı.
Örgütün bugün açıkladığı 2024 basın özgürlüğü endeksi, 180 ülkede yapılan anketlerle belirlendi.
Endekste Norveç ilk, Danimarka ikinci, İsveç ise üçüncü sırayı aldı.
Güney Kıbrıs 65’inci, Türkiye 158’inci sırada yer aldı. 180 ülkenin son sırasında Eritre bulunuyor.
Kuzey Kıbrıs, 2023’te 76’ncı sırada, Güney Kıbrıs 55’inci sırada, Türkiye ise 165’inci sırada yer alıyordu.
 
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