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"Türkiye ile birlikte sorunları birer birer çözdük"

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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile birlikte sorunları birer birer çözdüklerini söyledi ve ekledi: "Ne popülizm ne de seçim yatırımı yapıyoruz”

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"Türkiye ile birlikte sorunları birer birer çözdük"
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Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı tarafından Erenköy Lisesi’ne yapılan yeni kantin binasının açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel, mübarek Ramazan ayının cuma gününde Karpaz’da üç etkinliğe şahitlik ettiklerini belirterek, Ziyamet’te dün sabah Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun temelinin atıldığını hatırlattı. Üstel, okulun 6 ay içinde tamamlanarak, yeni eğitim yılında açılışını yapacaklarını söyledi.
Türkiye ile birlikte altyapı projelerine imza attıklarını kaydeden Başbakan Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızdadır” vurgusu yaptı.
“Ülkede istikrar varsa, iş de vardır. Büyük sorunların yumak haline gelmesi geçmişte istikrarsız kurulan hükümetlerdendir” diyen Başbakan Üstel, Türkiye ile birlikte sorunları birer birer çözdüklerini kaydetti.
Halkın rahat yaşaması ve huzuru için çalıştıklarının altını çizen Başbakan Üstel, “Ne popülizm ne de seçim yatırımı yapıyoruz” dedi.
 
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