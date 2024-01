“Kasaplar batma noktasında”

Kasaplar Birliği, et fiyatlarındaki pahalılığın nedeninin kasaplar olmadığını anlatmak ve maliyeti göstermek için iki kuzu kesti. Şu anda para kazanamadıklarını açıklayan kasaplar, birçok kasabın batma noktasına geldiğini belirtti

Kasaplar Birliği, et fiyatlarına ilişkin yapılan eleştirilere karşın pahalılığın nedeninin kasaplar olmadığını göstermek amacıyla bir hayvanın kasaplara olan maliyetini göstermek için iki kuzu kesti.

Kasaplar Birliği, Cihangir’deki mezbahada yapılan hayvan kesimi sırasında bilgi verdi.

Birlik, üreticiden alınan biri 30.8 diğeri 44.4 kilo ağırlığında olan iki kuzuyu, kilosu 230 TL’den satın aldıklarını belirtti.

Kasaplar Birliği, iki kuzuya toplam 16 bin 330 TL ödediklerini, her kuzunun kesim ücretinin de 200 TL olduğunu anlattı.

Birlik, yaklaşık 74 kilo ağırlığında olan iki canlı kuzunun, karkas ağırlığının ciğerlerle birlikte 40.2 kilo olduğunu söyledi.

Dükkan giderlerinin de yüksek olduğunu aktaran birlik, kuzunun istikrarsız fiyat gidişinden dolayı şu anda para kazanamadıklarını, bir çok kasabın batma noktasına geldiğini dile getirdi.

Kasaplar Birliği, et fiyatlarındaki artışlara işaret ederek hükümetin acilen önlem almasını ve Güney Kıbrıs fiyatlarıyla denge oluşturabilecek bir fiyat aralığıyla halka et ve et ürünleri satabilmek için çare üretmesini istedi.

Birlikten yapılan açıklamada, et fiyatlarındaki artış konusunda değerlendirmelerde ve önerilerde bulunuldu.

Açıklamada, yıl sonu itibarıyla canlı hayvan fiyatlarına yapılan zamların sürmesinin et fiyatlarına da yansıdığı kaydedilerek, “Biz kasaplar bu durumdan ciddi şekilde zarar görmekte ve müşteri kaybına uğramaktayız. Bunun sebebi piyasada yetersiz hayvan olmasıdır” denildi.

Hükümetin artık bunu anlamasını isteyen Kasaplar Birliği, ülkede her alandaki üretimin artık nüfusa yetmediğini, gerek hayvan, gerekse sebze üretiminin yetersiz kaldığını belirterek bunun da pahalılığa yol açtığını kaydetti.

Kasaplar Birliği açıklamasında, “Şu anda kendi vatandaşımızı kendi elimizle Güney Kıbrıs’a alışverişe gönderiyoruz. Bu da binbir zorlukla ekonomik sıkıntılar altında ezilen esnafı batırma noktasına getirmiş, elektriğini, kirasını, daha birçok giderini karşılayamaz hale sokmuştur” denildi.

Hükümetin buna karşın “her taraf güllük gülistanlıkmış gibi davrandığı” savunulan açıklamada, esnafın bu kötü durumunun ve halkın giderek azalan alım gücünün düzeltilmesi için hiçbir adım atılmadığını görmekten duyulan üzüntü ifade edildi.

Kasaplar Birliği, hükümet edenlerden acil önlem almalarını isteyerek, “Güney Kıbrıs fiyatlarıyla denge oluşturabilecek bir fiyat aralığında vatandaşımıza et ve et ürünlerini satabilmek için bir çare üretmelerini beklemekteyiz” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler de yer aldı:

“Unutmasınlar ki bu ülkede yaşayan binbir zorlukla işlerini yapmaya çalışan, vergisini fazlasıyla devlete ödeyen, üretimin ve turizmin ayrılmaz bir halkası olan bizler, kasap esnafıyız. Bu halka koparsa çok daha vahim bir durumla karşı karşıya kalınacaktır ki şu anda bu halka kopmak üzeredir.

Satamadığımız eti kokutup çöpe atmaktayız, dolayısıyla da hayvan kesimleri dibe vurmuştur ve bundan her kesim de zarar görmektedir. İsteğimiz ve dileğimiz çok acil bir şekilde bu olumsuz gidişata hükümetin acil çare bulmasıdır.”