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20 Temmuz’dan tarihi fotoğraflar

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TC Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla tarihi fotoğrafları paylaştı

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20 Temmuz’dan tarihi fotoğraflar
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TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla tarihi fotoğraf ve harekattan görüntülerin kullanıldığı bir video hazırladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk askeri, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile tüm dünyaya emsal teşkil edecek askeri disiplin içerisinde adını Beşparmak Dağları'na ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmış, Ada'ya barış, huzur ve güveni getirmiş, Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.

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