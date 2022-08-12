2 yerli ürünün hasadı durduruldu

12 Ağustos Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz 2 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz 3 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 4 Köşe Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 5 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm (asker için) Temiz 6 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 7 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 9 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz 10 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Nektarin Temiz 11 Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Temiz 12 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz 13 Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz 14 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 15 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 16 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 17 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz 18 SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 19 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz 20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz 21 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 22 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 23 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 24 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm (asker için) Temiz 25 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz 26 Selgün Tic. İthal Çeri Domates Temiz 27 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 28 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Nektarin Temiz 29 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz 30 Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz 31 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz 32 Cahide Kılıç İthal Elma Grany Temiz 33 Mehmet Yoran Bostancı Patlıcan Temiz 34 Muharrem Bilsin Bostancı Şafuri Kabak Temiz 35 Ahmet Güngör Yeşilköy Lahana Temiz 36 Fedai Güneş Derince Kapya Biber Temiz 37 Zekeriya Direk Yeşilköy Kabak Temiz 38 Zekeriya Direk Yeşilköy Pırasa Temiz 39 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Patlıcan Temiz 40 Hasan Doğmaz Bostancı Verigo Üzüm Temiz 41 İsmet Çakıcı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 42 Tüner Dörtlemez Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 43 Gönül Keski Yeşilyurt Sultani Üzüm p-1 Temiz 44 Gönül Keski Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 45 Ziya Karabay Yeşilyurt Verigo Üzüm Temiz 46 Hüseyin Yırık Serhatköy Parmak Üzüm Limit Üstü 47 Menteş Doğacan Çayönü İncir Temiz 48 Nurettin Güçkan Aslanköy Babutsa Limit Üstü

Tarım Dairesi 5-11 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı, 2 yerli ürünün hasadı durduruldu.İthal ürünlerden 32 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.Yerli ürünlerde 16 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edilen 2 ürüne rastlandı.Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Parmak Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.