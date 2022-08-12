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2 yerli ürünün hasadı durduruldu

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2 yerli ürünün hasadı durduruldu
 Tarım Dairesi 5-11 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı, 2 yerli ürünün hasadı durduruldu.
 İthal ürünlerden 32 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.
 Yerli ürünlerde 16 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edilen 2 ürüne rastlandı.
 Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Parmak Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
12 Ağustos Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
2 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
3 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
4 Köşe Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm (asker için) Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
9 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz
10 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Nektarin Temiz
11 Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Temiz
12 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
13 Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz
14 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
15 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
16 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny  Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm (asker için) Temiz
25 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz
26 Selgün Tic. İthal Çeri Domates Temiz
27 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
28 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Nektarin Temiz
29 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz
30 Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz
31 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
32 Cahide Kılıç İthal Elma Grany Temiz
33 Mehmet Yoran  Bostancı Patlıcan Temiz
34 Muharrem Bilsin Bostancı Şafuri Kabak Temiz
35 Ahmet Güngör Yeşilköy Lahana Temiz
36 Fedai Güneş Derince Kapya Biber Temiz
37 Zekeriya Direk Yeşilköy Kabak Temiz
38 Zekeriya Direk Yeşilköy Pırasa  Temiz
39 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Patlıcan Temiz
40 Hasan Doğmaz Bostancı Verigo Üzüm Temiz
41 İsmet Çakıcı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
42 Tüner Dörtlemez Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
43 Gönül Keski Yeşilyurt Sultani Üzüm p-1 Temiz
44 Gönül Keski Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
45 Ziya Karabay Yeşilyurt Verigo Üzüm Temiz
46 Hüseyin Yırık Serhatköy Parmak Üzüm Limit Üstü
47 Menteş Doğacan Çayönü İncir  Temiz
48 Nurettin Güçkan Aslanköy Babutsa Limit Üstü

 
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