2 yerli ürünün hasadı durduruldu

İthal ürünlerden 32 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.
Yerli ürünlerde 16 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edilen 2 ürüne rastlandı.
Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Parmak Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|12 Ağustos Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|2
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|3
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|4
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|5
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm (asker için)
|Temiz
|6
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|7
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|8
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|9
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|10
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|11
|Cahide Kılıç
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|12
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|13
|Cahide Kılıç
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|14
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|15
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|16
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Beyaz Üzüm
|Temiz
|18
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|19
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|20
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|21
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|22
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|23
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|24
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Beyaz Üzüm (asker için)
|Temiz
|25
|Selgün Tic.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|26
|Selgün Tic.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|27
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|28
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|29
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|30
|Cahide Kılıç
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|31
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|32
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Grany
|Temiz
|33
|Mehmet Yoran
|Bostancı
|Patlıcan
|Temiz
|34
|Muharrem Bilsin
|Bostancı
|Şafuri Kabak
|Temiz
|35
|Ahmet Güngör
|Yeşilköy
|Lahana
|Temiz
|36
|Fedai Güneş
|Derince
|Kapya Biber
|Temiz
|37
|Zekeriya Direk
|Yeşilköy
|Kabak
|Temiz
|38
|Zekeriya Direk
|Yeşilköy
|Pırasa
|Temiz
|39
|İbrahim Altıntaş
|Yeşilköy
|Patlıcan
|Temiz
|40
|Hasan Doğmaz
|Bostancı
|Verigo Üzüm
|Temiz
|41
|İsmet Çakıcı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|42
|Tüner Dörtlemez
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|43
|Gönül Keski
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm p-1
|Temiz
|44
|Gönül Keski
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|45
|Ziya Karabay
|Yeşilyurt
|Verigo Üzüm
|Temiz
|46
|Hüseyin Yırık
|Serhatköy
|Parmak Üzüm
|Limit Üstü
|47
|Menteş Doğacan
|Çayönü
|İncir
|Temiz
|48
|Nurettin Güçkan
|Aslanköy
|Babutsa
|Limit Üstü