banner762
banner815
Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz
Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz
23 0
Pedallar Erenköy’de döndü
Pedallar Erenköy’de döndü
15 0
 
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
22 0
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
40 0
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
26 0
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
100 0
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
21 0
banner797

Maliye Bakanı Şan, Çiftçiler Birliği'yle görüştü

banner476

banner825
Maliye Bakanı Şan, Çiftçiler Birliği'yle görüştü
Maliye Bakanı Alişan Şan, pandemi ve ülkeler arasında yaşanan siyasal sorunlar ve savaşlar nedeniyle dünyada son yıllarda tarım üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, bu noktada çiftçi ve hayvancıya çok daha fazla sahip çıkılması gerektiğini ve ülkede sürdürülebilir tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyetini kabulünde konuşan Maliye Bakanı Şan, çiftçilere hitaben; “Sizler toprağın efendilerisiniz” dedi.
Bir Gönyelili olarak, iki dedesinin de çiftçi ve hayvancılıkla geçimini sağladığını, ‘bir damla suyun da, toprağın da kıymetini ve nimetini çok iyi bilen bir ailenin evladı’ olduğunu belirten Şan, kendisinin de özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında bu sektörü yakından tanıdığını ve var olan sıkıntıları yakından takip ettiğinin altını çizdi.
Beyoğlu
Kıbrıs Türk Çiftçiler Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu da kabuldeki konuşmasında, birlik üyelerinin yaşadığı sorunları Bakan Şan’a aktararak, talep ve beklentilerini açıkladı. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.