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19 zeytinyağında hile

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Analizler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin 47’si tağşişsiz, 19’u ise tağşişli çıktı

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19 zeytinyağında hile
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytinyağı tağşiş analizleri sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin tağşişsiz (uygun), 19’unun ise tağşişli (uygun değil) olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
4-25 Ocak tarihleri arasında beş ilçede tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alındığı ve analizlerin ECN 42’ye göre yapıldığı kaydedildi.
Tağşişli çıkan üç zeytinyağının üretici/satıcısı olan iki firmanın itiraz hakkını kullanarak numunelerin tekrar analiz edilmesinin talep ettiği kaydedilen açıklamada, “Bunun üzerine 5 Mart'ta Sinde Trading’e ait Naturel Zeytinyağı etiketli iki şahit numunenin muayene ve analizlerinde yağların tağşişli (uygun değil) olarak tespit edildi. Sinde Trading Naturel Zeytinyağlarının satışı/dağıtımı Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd. tarafından yapılmaktadır” denildi.
Açıklamada, ‘’Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası”na aykırı davrandığı için, firma hakkında idari ceza uygulanacağı da belirtildi.
 
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