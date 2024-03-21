19 zeytinyağında hile

Analizler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin 47’si tağşişsiz, 19’u ise tağşişli çıktı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytinyağı tağşiş analizleri sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin tağşişsiz (uygun), 19’unun ise tağşişli (uygun değil) olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

4-25 Ocak tarihleri arasında beş ilçede tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alındığı ve analizlerin ECN 42’ye göre yapıldığı kaydedildi.

Tağşişli çıkan üç zeytinyağının üretici/satıcısı olan iki firmanın itiraz hakkını kullanarak numunelerin tekrar analiz edilmesinin talep ettiği kaydedilen açıklamada, “Bunun üzerine 5 Mart'ta Sinde Trading’e ait Naturel Zeytinyağı etiketli iki şahit numunenin muayene ve analizlerinde yağların tağşişli (uygun değil) olarak tespit edildi. Sinde Trading Naturel Zeytinyağlarının satışı/dağıtımı Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd. tarafından yapılmaktadır” denildi.

Açıklamada, ‘’Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası”na aykırı davrandığı için, firma hakkında idari ceza uygulanacağı da belirtildi.

