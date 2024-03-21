Cezaevinde önce grev sonra uzlaşı

Sendikalar, teknik eleman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi gerekçesiyle Merkezi Cezaevinde bir günlük grev yaptı. Grevin ardından sorunun çözümü konusunda İçişleri Bakanlığı ile uzlaşı sağlandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), teknik eleman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi gerekçesiyle dün Merkezi Cezaevinde bir günlük greve gitti. Grevin ardından İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevinde sendikalarla uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Üç sendika başkanı cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 4 Ocak 2023 tarihli yazıda dönemin İçişleri Bakanının Başbakana cezaevinde ivedilikle işçi istihdamına ihtiyaç duyulduğunu belirttiğini söyleyerek, "o tarihten bugüne kamuya 149 kişinin istihdam edildiğini ancak cezaevine bir kişinin dahi görevlendirilmediğini" ifade etti.

“Bu kişiler hangi elzem dairelere görevlendirildiler, nerede ne iş yapıyorlar” diye soran Serdaroğlu, Başbakanın neden bu yazıyı es geçtiğini, istihdamların hangi ihtiyaca göre yapıldığını sordu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan da Kamu Hizmeti Komisyonu dışarda bırakılarak, “fırsat eşitliğine aykırı” istihdamlar yapıldığını ileri sürerek, buna karşın Merkezi Cezaevine görevlendirme yapılmadığını söyledi.

Merkezi Cezaevinde yaklaşık 900 tutuklu ve mahkum bulunduğunu, bu rakama çalışanlar da eklendiğinde bin kişiye yakın bir rakama ulaşıldığını dile getiren Bengihan, bu nüfusun birçok köyden büyük olduğunu, cezaevinde su tesisatçısı, elektrikçi, kaynakçı, berber gibi teknik elemana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bengihan, 149 kişinin işe alındığını ancak bunların cezaevine gönderilmediğini söyleyerek, “Partilileri, eşlerini, dostlarını cezaevine gönderemezler” dedi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, Merkezi Cezaevine 11 teknik eleman istihdam edilmesini talep ettiklerini söyleyerek, 2023’ten bugüne 149 kişinin işe alındığını ancak cezaevine görevlendirilmediğini belirtti.

Öte yandan Merkezi Cezaevinde dünkü grev ve açıklamalar sonrasında Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yetkilileri, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile görüştü.

Bakan Oğuz, sorunun çözümü için çaba harcayacaklarını belirtirken, sendika yetkilileriyle yaptığı görüşmede, bayram öncesine kadar bu meseleyi çözme noktasında bir süre verilmesini talep etti ve hükümetin bu süre zarfında teknik personel istihdamı sorununun çözümü için çalışacağı sözünü verdi.

