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Kahvehanedeki tartışmada bir kişinin kaburgası kırıldı, bir kişi tutuklandı

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Kahvehanedeki tartışmada bir kişinin kaburgası kırıldı, bir kişi tutuklandı
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Gazimağusa’da dün bir kahvehanede yaşanan tartışma sonucu bir kişi kaburga kırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı, bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece 00:10 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kahvehanede, alkollü içki tesiri altındaki O.M.B.(E-27) ve B.U.(E-40) kavga etti.
Aldığı darbeden dolayı kaburga kemikleri kırılan B.U. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O.M.B. ise tutuklandı.
-İzinsiz müzik yapan işletme hakkında işlem başlatıldı
Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir restoranda dün 15:30-18:00 saatleri arasında polis tarafından yapılan kontrolde, işletmenin mevcut müzik izninde belirtilen gün ve saatler dışında, ses yükseltici aletle müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
- Dörtyol-Beyarmudu yolunda kaza
Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nda dün 16:00 sıralarında yaşanan kazada, Mustafa Beyaz (E-77) yönetimindeki LL 915 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve banket içerisindeki selvi ağacına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Beyaz ve araçtaki yolcu Zehra Beyaz (K-74) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Beyaz’ın kaburga kemiklerinde, Zehra Beyaz’ın ise kaburga kemikleri ile sağ dizinde kırıklar tespit edildi ve iki yaralı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, göğüs cerrahisi servisinde gözetim altına alındı.
 
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