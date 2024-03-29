Tiyatro dolu bir gün

Dünya Tiyatro Günü’nde birçok oyun tiyatro severlerle buluştu

Kültür ve sanatın başkenti Lefkoşa'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Tiyatro Günü’nde tiyatro severlerle buluştu.27 Mart'a özel olarak sahnelenen ‘Park’ta Güzel Bir Gün’ oyunu öncesinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Cem Aykut konuşmalar gerçekleştirildi ve LBT'nin Dünya Tiyatro Günü bildirisi okundu.Başkan Harmancı, tiyatronun bugünlerde bazıların mesnetsizce ağzına pelesenk olduğunu belirtirken "Bu ülkede tiyatro oynandığını söyleyerek bilakis tiyatroya hakaret ediyorlar. Özellikle siyasetçilerin bazı zamanlar çok konuşmaması gerekiyor, tiyatroya ilişkin düşünceleri onu yaşayanların söylemesi gerekiyor.” dedi.Konuşmaların ardından İzel Seylani, Aytunç Şabanlı ve Melis Beşe’nin yer aldığı ‘Park’ta Güzel Bir Gün’ oyunu seyirci ile buluştu.Öte yandan “Beşparmaklar Tiyatro Festivali”; Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Devlet Tiyatroları ve MC Palace sponsorluğunda düzenlenen etkinlikle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde açıldı.Etkinlik, Sahne 19 ekibinin hazırladığı “Sıradan Bir Hikaye” adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Ukraynalı yazar Mariya Lado’nun eserinden uyarlanan oyun, Pınar İnandım tarafından yönetildi.Hayvanların gözünden insanların davranışlarını ve yaşam biçimlerini anlama çabasını ele alan oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.GİRNE27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Girne’de 4 farklı oyun sergilendi.Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları organizasyonu, Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ve Girne Tiyatro Su’nun katkıları ile düzenlenen etkinlikler sabah 10.00’da başlayıp, gece 23.30’a kadar devam etti.Etkinlikler sabah saat 09.30’da 23 Nisan İlkokulu öğrencilerinin kortejiyle başladı.Ardından Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencilerinin Girne Belediyesi Oda Tiyatrosuna gelmesiyle ilk oyun “Gerçekle Düş Arasında” Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından sahnelendi.Etkinlikler kapsamında daha sonra sırası ile akşam saat 20.00'de yine Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları'nın sahneye koyduğu “Shakespeare'in Hayaleti” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.Aynı anda Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum salonu, Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) sahnelediği “Alikko ile Caher” oyunu ile seyirci karşısına çıktı.Gece saat 22.00'de ise Girne Tiyatro Su’nun “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri kapsamında önceki gece İskele Belediye Tiyatrosu’nun (İBT) yeni oyunu "Tehlikeli Saplantı " sahnelendi.27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günlerinde toplam 10 oyun ve bir söyleşi, İskele AKM’de tiyatro severlerle buluşacak.