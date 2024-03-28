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18 polis mensubunun görev yeri değiştirildi

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18 polis mensubunun görev yeri değiştirildi
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Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 3 Polis Müdürü, 9 Polis Müdür Muavini ve 6 Polis Başmüfettişi olmak üzere toplam 18 polis mensubunun görev yeri değiştirildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre yeni görevlendirmeler 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Nakiller kapsamında “Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete Polis Okulu Müdürü; Polis Müdürü Gökay Karagil, İskele Polis Müdürü; Polis Müdürü (v)Erdal Şanlıdağ PGM-İdari Polis Müdürü; Polis Müdür Muavini Enver Erem Güzelyurt Polis Müdürü;  Polis Müdür Muavini Nihat Can Gazimağusa Polis Müdürü; Polis Müdür Muavini Tarkan Kızıltuğ Lefkoşa Polis Müdürü ve Polis Müdür Muavini Aziz Nizamoğlu Girne Polis Müdürü” olarak görevlendirildi.
 
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