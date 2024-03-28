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“2. Mobilya Fuarı” 4 Nisan’da açılıyor

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“2. Mobilya Fuarı” 4 Nisan’da açılıyor
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Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ortak organizasyonuyla 2. Mobilya Fuarı, 4-7 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Park Fuar Alanı’nda düzenleniyor.
KTSO'dan yapılan açıklamada, "ülkenin en büyük üretim sektörlerinin başında geldiği" ifade edilen  mobilya sanayicilerinin, ürünlerini tüketici ile buluşturacağı fuara, 14 yerli firmanın katılacağı belirtildi.
Fuarda ayrıca, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi Mobilya Bölümü hazırladıkları ürünleri sergileyecek. Açılış günü, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Ortaokul ve lise bölümünden oluşan 50 öğrenci ile öğretmenlerden oluşan Latin Orkestrası birer konser verecek.
Fuarda, oturma grupları, yatak odası, yemek odası, mutfak, kapı ve buna benzer birçok ürün yer alıyor. Fuar 4-7 Nisan tarihleri arasında 17.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Çeşitli özel kampanyaların da düzenleneceği fuarda ayrıca, dileyen ziyaretçiler beğendikleri ürünleri fuar sonrası satın alıp sipariş verebilecek.
 
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