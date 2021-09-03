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18-45 yaş arası hastalar yoğunlukta

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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, 18-45 yaş arası hastaların yoğunlukta olduğu bilgisini verdi

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18-45 yaş arası hastalar yoğunlukta

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada aşılanmayı teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, salgının önüne ancak bu şekilde geçileceğini dile getirdi.
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’ı hastaların son durumuyla bilgilendirdi.
Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde şu anda tedavi görmekte olan hasta sayısının 68 olduğunu, yatak kapasitesi artırılan yoğun bakım ünitesinde ise 21 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti. Acil Durum Hastanesi’nin bütün altyapısının hazır olduğunu dile getiren Uçaner, 18-45 yaş arası hastaların yoğunlukta olduğu bilgisini vererek, aşılanmanın hızlandırılması gerektiğini söyledi.



 
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