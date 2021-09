“Hükümet, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun PCR testlerinin ücretlendirilmesi konusunda aldığı kararı, “beceriksizlik, basiretsizlik ve konsantrasyon kaybı” olarak değerlendirdi ve Kuzey Kıbrıs’ın vaka sayılarında kırmızı ülke kategorisinde yer almasına rağmen 21 günde bir antijen test uygulamasının vakaların daha da yaygınlaşmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Toplumdan gelen yoğun tepki sonrası hükümetin “sadece antijen testlerinin ücretsiz yapılması konusunda geri adım attığını” kaydeden Erhürman, bunun normalleştirilmeye çalışıldığını, hükümetin ‘ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalıştığını’ savundu.

Azınlık Hükümetinin artık merkezi bir yapısı kalmadığını savunan Erhürman, Ekonomi Bakanlığı’nın ayrı, Sağlık Bakanlığı’nın ayrı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ayrı bir feodal beylik olduğunu ileri sürdü.

Bakanlar Kurulu’nda alınan tüm kararların oybirliğiyle alınmış olmasına rağmen toplantıdan sonra bakanların muhalefet gibi Bakanlar Kurulu’nu eleştirdiğini belirten Erhürman, KIB-TEK’teki zammın ardından Genel Müdür’ün, Müsteşar’ın, Yönetim Kurulu’nun ve ilgili bakanın farklı farklı açıklamalar yaptığını, bunun da bakanlıklar içerisinde ayrı “feodal beyliklere” yol açtığını savundu.

Erhürman, “Krizin göbeğindeyiz. Bu gelişmeleri, her gün doğru kararların üretilmesi gereken, bu kararların üretilmediği her an yaranın büyüdüğü bir dönemde yaşıyoruz” dedi. “PCR konusunun tam bir rezalete dönüştüğünü “ ileri süren Erhürman, “Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazetede yayımlanmamış diye dün insanlar 150 TL’ye test yapmak zorunda bırakıldı. Dakikalarca kuyrukta bekleyip testlerin ücretli olduğunu öğrenenler test yapmaktan vazgeçti” dedi.

Testlerin yaygınlaştırılması gereken bir noktada alınan “beceriksiz” olduğunu savunduğu kararlarla toplumun yok olmaya sürüklendiğini ileri süren Erhürman, bunun ne Kıbrıs Sorunu, ne Türkiye’nin müdahalesi, ne de maliyenin kötü durumda olmasıyla alakası olduğunu, bunun tamamen yönetsel beceriksizlikten kaynaklandığını savundu.

Kaybedilen insan sayısının çok ciddi rakamlara ulaştığını, yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının perişan hale geldiğini vurgulayan Erhürman, böyle bir dönemde maliyede para kalmayışının mazeret olarak gösterildiğini ancak ekonomi dönerse maliyede para olabileceğini ifade etti.