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15 Kasım tören provası nedeniyle bazı yollar kapanacak

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15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümü kutlama provası programı nedeniyle 31 Ekim Pazar Günü, Lefkoşa’da saat 07.00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol güzergâhı trafik akışına kapatılacak

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15 Kasım tören provası nedeniyle bazı yollar kapanacak
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle;
“Belirtilen tarih ve saatlerde; Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.
Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek. 
Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,
Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citroen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,
Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy – Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,  
Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş trafik ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları gerekiyor.       
Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.”

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