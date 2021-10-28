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Okullarda bu hafta 193 pozitif 527 temaslı vaka

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Okullarda bu hafta 193 pozitif 527 temaslı vaka
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Lefkoşa, 28 Ekim 21 (T.A.K): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu hafta okullarda 169 öğrenci, 17 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif olduğunu duyurdu.
Bakanlık, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi tarafından  93 öğrenci, 8 öğretmen ve 3 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi tarafından  67 öğrenci, 7 öğretmen, 3 personel ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ise 9 öğrenci, 17 öğretmen ve 7 personel pozitif olarak bildirildi.

Okullardaki temaslı sayısı ise; 470 öğrenci, 49 öğretmen ve 8 personel olmak üzere toplam  527.

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