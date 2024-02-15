14 yaşındaki çocuk sürücünün feci sonu

14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, direksiyon başına geçti, süratli şekilde seyrederken Güzelyurt-Lefke eski ana yolunda yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına, ardından da evin duvarına çarptı. Feci kazada Savaş Erdem Soybal yaşamını yitirdi

Güzelyurt-Lefke eski ana yolunda dün sabaha yakın 02.20’de meydana gelen trafik kazasında ehliyetsiz sürücü 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, önce bir evin bahçe duvarına ardından da evin duvarına çarparak hayatını kaybetti.

Güzelyurt-Lefke eski ana yolunda, JG 531 plakalı aracı Güzelyurt’tan Aydınköy’e doğru sürüş ehliyetsiz, süratli ve dikkatsizce kullanan 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, sola meyilli virajda yolun solundan çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybedip bir evin bahçe duvarına, ardından da evin duvarına çarparak durdu.

Sürücü 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Önceki gece de Tuzla-Mutluyaka ana yolunda aracın çarptığı iki yayadan biri de hayatını kaybetmişti.

Bir gecede iki ölümlü kazayla, KKTC'de 2024'ün trafik bilançosunda ölü sayısı 6'ya yükseldi.

