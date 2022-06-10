“14 yaşında bağımlımız var”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, şu an en küçük danışanlarının 14 yaşında olduğunu, 60-65 yaşında olan alkol bağımlısı kişilerin de tedavi gördüğünü söyledi



Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ‘Yerli Yerinde’ programına konuk oldu

Komisyona her kesimden insanların başvuru yaptığına dikkat çeken Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, “Şu an en küçük danışanımız 14 yaşındadır. 60-65 yaşında olan alkol bağımlısı kişiler de şu anda burada tedavi görüyor. Bir de önleme çalışmalarında olan çocuklarımız vardır. Onlar da risk altında olan çocuklardırlar. Bu kişileri Perşembe günleri öğleden sonra alıyoruz. Bu kişiler bir sürü etkinlikler yaparlar” dedi. 14 ila 35 arası kişilerin ağırlığında olan kişilerin bağımlılıkla mücadele ettiğinden söz eden Hatipoğlu, “Şu anda hapların kötüye kullanımı çok fazladır. Özellikle Lyrica isimli ilacın kötüye kullanımı çok sık rastladığımız bir olaydır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı ilerleyen günlerde açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

RİSK ÇOK BÜYÜK

Ülkede uyuşturucu kullanımın oldukça yaygın ve herkesin risk altında olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, “Çocuklarımız maddelere çok kolay erişim sağlayabiliyorlar. Son zamanlarda polisin çok başarılı operasyonları oldu. Polisin başarısı bizim de işimize gelen bir şeydir” dedi.

Hatipoğlu, “Aileler çocuklarının madde kullandığını ilk öğrendiğinde küçük bir toplum olduğumuz için gizlemeyi tercih ediyorlar. Ayrıca aileler ilk nereye başvuracağını da bilmiyorlar. Aileler çocuklarının caza almalarından da korkuyorlar. İnsanlar yakın çevrelerine çocuklarının bağımlılıklarını anlatarak kendi başlarına çare bulmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanarak madde kullanan bireylerin fark edilme sürelerinin en az 3 yıl olduğunu kaydetti.





