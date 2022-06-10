Akaryakıt, depoda 1000 lira arttı





Türk Lirası'nın değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerine zammın sonu gelmiyor. İki hafta aranın ardından gelen son zamla 95 oktan benzinin litresi 23.54’ten, 26 TL’ye, 98 oktan benzinin litresi 23.81’den 26.28 TL’ye, euro dieselin litresi 22.19’dan 27 TL’ye, gaz yağının litresi 21.58’den 25,50 TL’ye yükseldi.

9 Temmuz 2020'den sonra geçtiğimiz yıl ilk kez 7 Mayıs 2021 tarihinde akaryakıta zam yapılmıştı. Ardından zam kararlarının sonu gelmedi.

7 Mayıs 2021 tarihinde yapılan zamdan önce akaryakıt ürünleri 5,78 TL 5,88 TL 5.32 TL 5,29 TL'den (sırasıyla 95 oktan benzin, 98 oktan benzin, euro diesel ve gaz yağı) satılıyordu.

Dün yürürlüğe giren zammın ardından ürün fiyatları bir yılda 5'e katlanırken, 95 oktan benzinde 20.22 TL, 98 oktan benzinde 20.40 TL, euro dieselde 21.68 TL ve gaz yağında 20.21 TL fiyat farkı meydana geldi.

BİR DEPO BENZİN 1 YILDA NE KADAR FARK OLUŞTU?

Dünkü fiyatlarla bir depo benzin (45 lt. baz alınarak) 95 oktanda 1170 TL, 98 oktanda 1182,60 TL, euro dieselde 1215 TL'ye dolacak.

Bir yıl önce ise bir depo benzin 95 oktanda 260,1 TL, 98 oktanda 264,6 TL, euro dieselde ise 239,4 TL'ye doluyordu.



