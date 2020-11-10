1360 test, 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1360 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını , 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

10 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1360

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar – 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 237.021

Toplam Vaka Sayısı- 980

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 925

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 50

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-