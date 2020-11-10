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1360 test, 4 yeni vaka

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1360 test, 4 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1360 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını , 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.
10 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1360
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar –  4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 237.021
Toplam Vaka Sayısı- 980
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 925
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 50
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 
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