Nöbetçi eczaneler (10 Kasım 2020)

LEFKOŞA
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu
0392 227 72 51
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
03922236750
SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR
0392 227 60 71
GİRNE
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10
03928152248
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
03928213088
MAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı
03923656838
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı
03923654969
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22
03927142874
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili
0548 860 55 54
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU