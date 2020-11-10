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Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
27 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
36 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
30 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
102 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
19 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
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Nöbetçi eczaneler (10 Kasım 2020)

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Nöbetçi eczaneler (10 Kasım 2020)

LEFKOŞA

CEVHER ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu

0392 227 72 51

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

03922236750

SEVCAN ECZANESİ

ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR

0392 227 60 71

GİRNE

EMİNAĞA ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:10

03928152248

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak

03928213088

MAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı

03923656838

SÜMER ECZANESİ

258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı

03923654969

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22

03927142874

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili

0548 860 55 54

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

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