banner583
banner590
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
24 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
31 0
 
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
77 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
13 0
44 0
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
41 0
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
22 0
banner529
banner570

125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi kuruluyor

banner476

125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi kuruluyor

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Orman Dairesi bünyesinde 1 Nisan ile 30 Kasım arasında görev yapacak 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi kuruluyor.
Bakanlar Kurulu’nun bu konuda aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevsimlik işçi statüsünde alınacak 125 kişi için gerekli ödenek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden karşılanacak.

TÜRKSAT’TAN KURAKLIK BELİRLEME İÇİN HİZMET SATIN ALINACAK

Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kararı doğrultusunda bitkisel üretim alanlarında kuraklık kontrolü için Türksat’tan hizmet satın alınmasına karar verdi.

Karara göre, fon tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrol edilmesi için gerekli olan KKTC’ye ait uydu fotoğrafı alımı ve ortorektifikasyonu için 121 bin 39 dolar 40 sent ile kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde kuraklık belirleme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere görüntü sınıflandırılması için 15 bin 464 doların, tek tedarikçi olan Türksat Anonim Şirketi’nden hizmet alınması için kullanılmasını onayladı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.