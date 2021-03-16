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"Başka bir kapanma ihtiyacı tamamen ortadan kaldırılmalı"

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Sanayi Odası pandeminin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve kapanmadan gerekli önlemlerin doğru zamanda alınmasının sağlanması gerektiği, aksi politikaların tekrar kapanmaya veya ekonomik olarak daha da büyük çöküntüye neden olabileceği uyarısı yaparak başka bir kapanma ihtiyacının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi

"Başka bir kapanma ihtiyacı tamamen ortadan kaldırılmalı"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hatalardan ders alarak başka bir kapanma ihtiyacının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, pandeminin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve kapanmadan gerekli önlemlerin doğru zamanda alınmasının sağlanması gerektiği, aksi politikaların tekrar kapanmaya veya ekonomik olarak daha da büyük çöküntüye neden olabileceği kaydedildi.

İçerisinden geçmekte olunan  zor dönem içerisinde, kapanmanın etkisi, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları, halkın önlemlere uyması ve aşılamaların artmasıyla birlikte Covid-19 salgınının tekrar kontrol edilebilir bir noktaya geldiğinin görüldüğü dile getiren açıklamada, ancak düşen vaka sayıları, geçmişte yaşanan tecrübeler dikkate alındığında, sosyal mesafe, maske ve diğer koruyucu önlemlerin aksatılmadan uygulanmasının kesinlikle unutturulmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kararlar alınırken dikkat edilmesi gereken huşular şöyle sıralandı:

“1.       Sosyal görüşmelerin engellenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı saat uygulamaları, hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve benzeri süreçler etkin bir şekilde denetlenerek, yüksek seviyede tutulmalıdır.

2.         Sektör temsilcileriyle istişare edilerek, iş yeri pandemi kurallarının uygulanabilirliği sorgulanmalı ve denetimi konusunda örgütler ile iş birlikleri sağlanmalı, bu alanda ağır cezalar değerlendirilmelidir.

3.         Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulunun karar alırken, ilgili ekonomik ve sosyal paydaşlardan görüş/bilgi alması, bunları Dünya Sağlık Örgütü verileri ile harmanlaması ve olası senaryoları detaylı bir şekilde irdeleyerek sonuç oluşturması gerekmektedir. Bu durum Bakanlar Kurulu’nun nihai karar alırken resmin bütününe bakabilmesi ve olası riskleri de görerek kararlar üretebilmesine vesile olacaktır.

4.         Aşı programı belirlenirken sağlık açısından çok riskli kesimler tamamlandıktan sonra hastalığın toplum geneline bulaşmasına ve bir bulaşma durumunda temas takibi zor olacak kesimlere öncelik verilerek aşılanma devam etmelidir.

5.         Covid-19 sürecini başarılı yöneten hiçbir ülkede sıfır vaka hedefi bulunmamaktadır, bu gerçekler ışığında sıfır vaka hedefinden vazgeçilmelidir. Ülkeyi kapatarak sıfır vaka yakalamak kısa vadede sağlık açısından başarı gibi lanse edilse de,  kısa zaman diliminde bunun ekonomiye ve ülke geleceğine ne kadar büyük zararlar verdiğini hep birlikte yaşamaktayız.”

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