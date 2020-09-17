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12 yeni vaka daha

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12 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2 bin 291 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını kaydetti. Pilli, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

17 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:
"Bugün yapılan test sayısı 2 bin 291.
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 12.
Ülke dışından gelen vakalar 2. 
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 5.
Yerel vakalar 5.
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 7.
Bugün kaybedilen vaka yok.
Yapılan toplam test sayısı 151.130.
Toplam vaka sayısı 651.
İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 363.
Tedavisi devam efen vaka sayısı 284.
Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 80. 
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 202.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2"

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