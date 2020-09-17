Aslan, rahat turladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 mağlup ederek tur biletini aldı. Sarı kırmızılılarda, Mbaye Diagne 2 gol atarak maça damga vuran isim oldu

Stat: Bakü Olimpiyat Stadı

Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan (Dk. 70 Bougrine), Alaskarov (Dk. 65 Tavares Dias), Ibara Doniama (Dk. 76 Abbasov), Lawal

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 67 Arda Turan), Ömer Bayram, Belhanda (Dk. 46 Feghouli), Babel (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Diagne

Goller: Dk. 19 ve Dk. 63 Diagne, 49 Luyindama (Galatasaray), Dk. 46 Mbodj (Neftçi)

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi'ye konuk oldu.

Sarı kırmızılılar, golcüsü Diagne'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz, bir üst turda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla eşleşti. Karşılama Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray'ın golleri 19. ve 63. dakikalarda Mbaye Diagne ve 48. dakikada Luyindama'dan geldi. Neftçi'nin mataki tek golünü 46. dakikada Mbodj kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselmiş oldu.