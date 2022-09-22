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12 sendika, Meclis ve Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev yapıyor

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12 sendika, Meclis ve Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev yapıyor
Sendikalar dün açıkladığı şok grev kararı çerçevesinde bugün Cumhuriyet Meclisi ve Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev yapıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu çerçevede 09:30’da Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapılacak.

Grev ve eylemler, KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ ve KOOP-SEN’in ortak kararıyla, “Göç Yasası”yla işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve takvimlendirmenin yapılmaması nedeniyle gerçekleştiriliyor.
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