Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinin kendilerinden geldiğini belirterek, Kıbrıs konusu ve ekonomik konuları görüştüklerini söyledi. Başbakan Üstel ise “İstanbul'dan ülkemize, 2024 yılının çok daha iyi olacağına dair umudumuzu güçlendirerek döndük” dedi



Görüşmenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina’ya geçtiğimiz günkü Atina ziyareti ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için özel bir temsilci atama kararının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yetkili kadroları dahil olmak üzere hükümet ortaklarının da haberinin olmadığı sessiz zirvenin yankıları sürerken

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Tatar, görüşme talebinin kendilerinden geldiğini belirterek, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ve Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasını ele aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı

Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirmenin yanında Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasını ele aldıklarını, bu konuda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye-Yunanistan ilişkileri başka, Kıbrıs’taki mesele başka dediğini söyledi.

‘Böyle bir davetin yani Hristodulidis- Erdoğan görüşmesi sizce mümkün olur mu?’ sorusuna yanıtında ise Tatar, "Ben zannetmiyorum böyle bir görüşme söz konusu olsun" şeklinde yanıt verdi.

İki devlet arasındaki politikaların bir kez daha karşılıklı teyit edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik konuların da ele alındığını söyledi. Tatar, kablo ile elektrik konusunda Türkiye’nin oldukça titiz olduğuna değindi. Bu konuda Avrupa Birliği’nin (AB) de ikna edilme girişimlerinin olduğuna değinen Tatar, "Elektrik konusunda iletim hatlarına yatırımı da gündeme getirdik. Şu anki yapı maliyeti artırmaktadır. Bu noktada sayın Erdoğan oldukça ilgi göstererek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuya hassasiyet göstermesini istedi" dedi.

Tatar, KKTC devletinin mali olarak desteklenmesi, yatırım kalan projelerin tamamlanması, enflasyon nedeniyle oluşan açığa katkı yapılması gibi konuların gündeme geldiğini belirtti. Özellikle kabloyla elektrik ve Lefkoşa'ya yeni, büyük ve çağdaş bir hastane yapımı konusundaki görüş birliğinin yinelendiğini vurgulayan Tatar, toplantının son derece verimli geçtiğini ifade etti.

ÜSTEL

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel de, önceki gün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.

“Bizlerden gelen görüşme talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’la birlikte İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla, bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik” diyen Üstel, “Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hükümet olarak yürütmüş olduğumuz enerji, sağlık, ulaştırma ve eğitim alanlarında yapılacak yeni yatırımların ele alındığı görüşmede, hükümetin başı olarak ben de görüşlerimizi ortaya koyma fırsatı buldum.” İfadelerini kullandı.

Yapılan toplantıda, iki devletli çözüm modelindeki kararlı duruşun altını bir kez daha çizme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Başbakan Üstel, görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yürütülmekte olan Kıbrıs politikasına desteğinin de bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.

Başbakan Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Öte yandan KKTC'nin kalkınması için gerekli görülen, Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik gelmesi ve enterkonnekte sisteme geçilmesi, sağlık, turizm, eğitim ve ulaştırma gibi diğer alanlarda yapılacak olan yatırımların bir an önce tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tam ve samimi desteğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

2024 yılında özellikle enerji alanında önemli yatırımlar bizi bekliyor. Kablo ile elektrik getirilmesi projesinin fizibilite çalışmalarının nisan veya mayıs ayında tamamlanmasının ardından başlatılacak asrın ikinci en önemli projesi ile KKTC’nin enerji geleceğinin garanti altına alınması konusu son derece önemlidir.

Oldukça olumlu bir havada ve sonuç odaklı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, İstanbul'dan ülkemize, 2024 yılının çok daha iyi olacağına dair umudumuzu güçlendirerek döndük. Bu vesile ile göstermiş oldukları misafirperverlikten ve yakın ilgiden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım.”

Türkiye ve KKTC İstanbul’da önceki gün sürpriz bir zirve gerçekleştirdi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan zirveye Cumhurbaşkanları yanında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Üstel de katıldı.Görüşmenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina’ya geçtiğimiz günkü Atina ziyareti ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için özel bir temsilci atama kararının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.Ulusal Birlik Partisi (UBP) yetkili kadroları dahil olmak üzere hükümet ortaklarının da haberinin olmadığı sessiz zirvenin yankıları sürerkenCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Tatar, görüşme talebinin kendilerinden geldiğini belirterek, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ve Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasını ele aldıklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ankara’ya davet edilip edilmediğini sordukları toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Öyle bir davet olmadı. Kıbrıs konusundaki tavrımız iki devletlilik zemininde ortadadır’ dediğini söyledi.Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirmenin yanında Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasını ele aldıklarını, bu konuda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye-Yunanistan ilişkileri başka, Kıbrıs’taki mesele başka dediğini söyledi.‘Böyle bir davetin yani Hristodulidis- Erdoğan görüşmesi sizce mümkün olur mu?’ sorusuna yanıtında ise Tatar, "Ben zannetmiyorum böyle bir görüşme söz konusu olsun" şeklinde yanıt verdi.İki devlet arasındaki politikaların bir kez daha karşılıklı teyit edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik konuların da ele alındığını söyledi. Tatar, kablo ile elektrik konusunda Türkiye’nin oldukça titiz olduğuna değindi. Bu konuda Avrupa Birliği’nin (AB) de ikna edilme girişimlerinin olduğuna değinen Tatar, "Elektrik konusunda iletim hatlarına yatırımı da gündeme getirdik. Şu anki yapı maliyeti artırmaktadır. Bu noktada sayın Erdoğan oldukça ilgi göstererek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuya hassasiyet göstermesini istedi" dedi.Tatar, KKTC devletinin mali olarak desteklenmesi, yatırım kalan projelerin tamamlanması, enflasyon nedeniyle oluşan açığa katkı yapılması gibi konuların gündeme geldiğini belirtti. Özellikle kabloyla elektrik ve Lefkoşa'ya yeni, büyük ve çağdaş bir hastane yapımı konusundaki görüş birliğinin yinelendiğini vurgulayan Tatar, toplantının son derece verimli geçtiğini ifade etti.ÜSTELÖte yandan Başbakan Ünal Üstel de, önceki gün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.“Bizlerden gelen görüşme talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’la birlikte İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla, bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik” diyen Üstel, “Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hükümet olarak yürütmüş olduğumuz enerji, sağlık, ulaştırma ve eğitim alanlarında yapılacak yeni yatırımların ele alındığı görüşmede, hükümetin başı olarak ben de görüşlerimizi ortaya koyma fırsatı buldum.” İfadelerini kullandı.Yapılan toplantıda, iki devletli çözüm modelindeki kararlı duruşun altını bir kez daha çizme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Başbakan Üstel, görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yürütülmekte olan Kıbrıs politikasına desteğinin de bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.Başbakan Üstel açıklamasını şöyle sürdürdü:“Öte yandan KKTC'nin kalkınması için gerekli görülen, Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik gelmesi ve enterkonnekte sisteme geçilmesi, sağlık, turizm, eğitim ve ulaştırma gibi diğer alanlarda yapılacak olan yatırımların bir an önce tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tam ve samimi desteğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.2024 yılında özellikle enerji alanında önemli yatırımlar bizi bekliyor. Kablo ile elektrik getirilmesi projesinin fizibilite çalışmalarının nisan veya mayıs ayında tamamlanmasının ardından başlatılacak asrın ikinci en önemli projesi ile KKTC’nin enerji geleceğinin garanti altına alınması konusu son derece önemlidir.Oldukça olumlu bir havada ve sonuç odaklı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, İstanbul'dan ülkemize, 2024 yılının çok daha iyi olacağına dair umudumuzu güçlendirerek döndük. Bu vesile ile göstermiş oldukları misafirperverlikten ve yakın ilgiden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım.”