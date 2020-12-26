11 yıllık direniş günleri unutulmamalı

Küçük Kaymaklı Şehitleri ve Küçük Kaymaklı’nın simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso törenle anıldı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso, dün düzenlenen törenlerle anıldı.21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda yer aldı. Bu törenin ardından, Şehit Hüseyin Ruso da Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı.Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki anma töreninde konuşan Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Temsilcisi Ersoy Taluğ, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’de gerçekleştirilen soykırımın 57. yılında, Kıbrıs’taki Türk varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların, katliamların, göçlerin, köylerin yakılıp yıkılmasının ve 11 yıllık direniş günlerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.Küçük Kaymaklı’da 1958 yılından itibaren gelişen olayları anlatan Taluğ, Tahtakale olaylarının ardından çatışmaların bölgeye sıçradığını, Büyük Kaymaklı ve Küçük Kaymaklı arasında mevziler kurulduğunu ve sürekli destek alan Rum askerleri karşısında, ellerindeki mermilerin bitmesine rağmen mücahitlerin kahramanca mücadele ettiğini kaydetti.Küçük Kaymaklı bölgesinde 1957’den 1974 yılına kadar toplam 67 şehit verildiğini ve Barış Harekâtı sonucu 24 Temmuz 1974 günü Küçük Kaymaklı’nın tamamıyla Rumlardan temizlenerek tekrardan Türklerin kontrolüne geçtiğini belirten Taluğ, “Şehit kanları ile Küçük Kaymaklı toprağı vatan yapılmış ve vatan olarak kalacaktır.” şeklinde konuştu.Küçük Kaymaklı Anıtı önündeki törenin ardından, çatışmalar sırasında vurularak öldürülen Şehit Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında tören düzenledi. Törende, aralarında ablası Meryem Ruso Paralik’in de bulunduğu Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi ve sevenleri hazır bulundu.28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılmış ve önceki yıl şehitlikte defnedilmişti.Anma töreninde konuşan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, Kanlı Noel olarak bilinen 21 Aralık 1963’te başlayan saldırılarda 133 Kıbrıslı Türkün şehit düştüğünü anımsattı. Aşina, “Yeni jenerasyonlar tarafından aslında çok hafife alınan ve bazı zamanlarda unutulan bu olaylar, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde çok büyük önem arz etmektedir” dedi.Kıbrıslı Rumların, adaya ancak merkeze hakim olmakla sahip olunabileceği, bunda en büyük engelin ise Lefkoşa’ya bağlı 5 bin Kıbrıslı Türkün yaşadığı Küçük Kaymaklı olduğu düşüncesini taşıdığını belirten Aşina, bölgeye başlatılan saldırılarla 23 Aralık 1963’te buranın kuşatma altına alındığını anlattı.Bunun üzerine Türk direnişçilerin 24 Aralık’tan itibaren bölgeyi Hamitköy ve Lefkoşa’nın güvenli bölgelerine doğru boşaltmaya başladığını kaydeden Aşina, “Tüm Hristiyan aleminin kutlama yaptığı o gece maalesef Hüseyin Ruso ve yanındaki birçok kahraman arkadaş için hazin son olmuştu” dedi.