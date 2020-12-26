Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı

Peugeot Türkiye, makyajlı 3008 ve 5008 modellerini pandemi şartlarına uygun bir lansmanla tanıttı





Koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuz şartlara rağmen 37.028 adetlik satışla geçtiğimiz yıla göre toplam pazarda yüzde 56 oranında büyüme kaydeden Peugeot, yüzde 5,5’lik pazar payıyla Türkiye’nin en çok satış gerçekleştiren beşinci markası olmaya devam ediyor. Binek otomobil pazarında ise 30.967 adetle yüzde 65 büyüme gösteren ve bu performansıyla altıncı sıradan beşinciliğe yükselen marka toplam SUV pazarının ise lideri konumunda.

SUV segmentinde 2008, 3008 ve 5008 ile rekabet eden marka, model gamında yenilikler sunmaya devam ediyor. Kapsamlı yenilikler barındıran makyajlı 3008 ve 5008 modellerini pazara sunan Peugeot, SUV segmentinin bu iki başarılı modeli için pandemi şartlarına uygun şekilde arabalı sinema formatındaki özel bir lansman gerçekleştirdi.

Peugeot’nun SUV pazarındaki liderliğinde önemli payları bulunan 3008 ve 5008’de tasarım ve teknoloji açısından belirgin yenilikler bulunurken, kabindeki kullanıcı deneyimini iyileştiren dokunuşlar da göze çarpıyor. Otomobillerin dış tasarımındaki yenilikler ön bölümde yoğunlaşıyor. Yeni 2008’deki gibi aslan dişi formunda gündüz farlarına kavuşan 3008 ve 5008, yeni yatay ön ızgara ve bu ızgarayla uyumlu yatay çizgilere sahip yeni tamponlar, yeni tasarım LED ön farlar ve siyah tampon eklentileriyle bambaşka bakışlara kavuşmuşlar. Statik viraj aydınlatması ve sisli hava şartları için sunulan Foggy Mode da yenilikler arasında yer alıyor. 3008 ve 5008 yine aslan pençesi formlu stoplara sahip, ancak artık her bir parça üçer şeritten oluşuyor. Dinamik arka sinyaller de bu bölümdeki bir diğer yenilik olarak karşımıza çıkmakta.

Peugeot’nun C ve D segmenti SUV modellerinin kabinlerinde de hemen fark edilen dokunuşlar bulunuyor. Peugeot i-Cockpit ile SUV segmentinin en farklı kabin tasarımını sunan Peugeot, 3008 ve 5008’de artık 10 inçlik yeni nesil bir multimedya sistemi ve görüntü kalitesi iyileştirilmiş “Normally Black” dijital gösterge paneline yer veriyor. Sürüş modu butonu da yenilenen ve çerçevesiz elektrokrom dikiz aynasına kavuşan otomobillerin kalite hissiyatı yeni döşeme seçenekleri ve kaplamalarla oldukça yükseltilmiş. Kırmızı Nappa deri döşeme, Lati Wood ahşap kaplamalar, alkantara ön konsol kaplaması ve yarı deri/alkantara koltuk döşeme seçenekleri içeride premium hissiyat yaratıyor.

SUV modellerinde kablosuz telefon şarjı ve eskisinden daha fazla USB girişi sunan Peugeot, yarı otonom sürüş ve dijital gösterge panelinden takip edilen Night Vision gece görüş özelliğini de yenilikler arasına eklemiş.

Peugeot 3008 ve 5008’in donanım paketleri de yenilenmiş. 3008, Active Prime, Allure, GT Selection ve GT adındaki dört farklı donanım paketi sunarken, 5008 ise Allure, GT Selection ve GT donanımlarıyla satın alınabiliyor. Otomobillerde sunulan “Black Pack” opsiyonu da bir diğer yenilik olarak karşımıza çıkmakta. Bu opsiyon tercih edildiğinde; radyatör ızgarası, aslan logoları, kaput üstü 3008 monogramı ve bagajdaki Peugeot yazısı koyu krom olarak sunulurken, ayrıca Tungsten Gri tampon koruması, saten siyah tavan barları, siyah cam çerçeveleri, plastik kapı korumaları ve parlak siyah arka tampon şeridi de geliyor.

Peugeot 3008 ve 5008’in motor gamındaki tüm üniteler 8-ileri tam otomatik EAT8 şanzımanla birlikte sunuluyor. Peugeot 3008’in benzinli motor gamını 130 beygir gücündeki 1.2 Puretech ve 180 beygirlik 1.6 Puretech oluştururken, dizel tarafındaysa 130 beygirlik 1.5 BlueHDi motor bulunuyor. 5008’in motor gamıysa 180 beygirlik 1.6 Puretech benzinli ve 130 beygirlik 1.5 BlueHDi dizel ünitelerden oluşuyor.

