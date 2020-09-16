11 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2408 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Yapılan toplam test sayısı 148 bin 839’a, toplam vaka sayısı ise 639’a yükseldi. 356 kişi iyileşerek taburcu oldu.

67 kişinin pandemi merkezinde, 208 kişinin pandemi otellerinde 2 kişininse yoğun bakımda tedavileri devam ediyor