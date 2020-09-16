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BTM’de grup maçları tamamlandı

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BTM’de grup maçları tamamlandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 10. hafta maçları ile grup maçları tamamlandı.
Son haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
BTM Birinci Lig Birinci Grup
Kumyalı – Ergazi, 1-4
Yeni Erenköy – Sipahi,6-0
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Civisil– Ötüken, 0-2
Karadeniz– Ardahan, 5-1
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
Pile–Yenişehir, 3-2
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Yeniceköy – Akıncılar,2-1
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
Demirhan – Haspolat, 2-1
Pınarbaşı – Alayköy,0-2
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
Tepebaşı – Kalkanlı,0-7
Akdeniz – Sadrazam Kayalar, 1-3
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Gayretköy– Gaziveren, 5-0
 
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