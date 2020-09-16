BTM’de grup maçları tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 10. hafta maçları ile grup maçları tamamlandı.

Son haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

BTM Birinci Lig Birinci Grup

Kumyalı – Ergazi, 1-4

Yeni Erenköy – Sipahi,6-0

BTM İkinci Lig İkinci Grup

Civisil– Ötüken, 0-2

Karadeniz– Ardahan, 5-1

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

Pile–Yenişehir, 3-2

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

Yeniceköy – Akıncılar,2-1

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

Demirhan – Haspolat, 2-1

Pınarbaşı – Alayköy,0-2

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

Tepebaşı – Kalkanlı,0-7

Akdeniz – Sadrazam Kayalar, 1-3

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

Gayretköy– Gaziveren, 5-0

