11 yaşındaki Kadir yoğun bakımda

Dikmen’de 11 yaşındaki Kadir Karataş arkadaşlarıyla futbol oynarken kalenin devrilmesi sonucunda yaralandı

Dikmen’de futbol sahası içerisinde önceki gün 17.30 sıralarında arkadaşları ile futbol oynayan Kadir Karataş, kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutunması sonucu demirden mamul seyyar kalenin devrilmesi neticesinde başından ve sol kolundan yaralandı.Kadir Karataş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.