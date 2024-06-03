11 milyon sterlinlik rekor tazminat

Taşınmaz Mal Komisyonu, yıl başından bu yana 45 Kıbrıslı Rum’a tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Bu yıl içinde belirlenen toplam tazminatın büyük bölümü 4 yer için ödenecek. Yılın rekor tazminat ise 11 milyon sterlin tutarında

Kuzeyde gayri mülkü kalan Kıbrıslı Rumların başvurularını değerlendiren Taşınmaz Mal Komisyonu, 2024’ün ilk beş ayında 45 başvuruyu

tazminat kararıyla neticelendirdi. Belirlenen toplam tazminat tutarı 25 milyon 410 bin sterlin oldu. Karara bağlanan dosyaların en yenisinin bile 6 yıl öncesine ait olması dikkat çekti. En eski başvuru ise 13 yıl öncesine ait.

REKOR 11 MİLYON STERLİN…

Komisyonun tazminat kararlarının çoğu 1 milyon sterlinin altında olsa da toplam tazminat tutarının büyük bölümünü sadece 4 karar oluşturuyor. Yılın

rekor tazminat kararı şubat ayında alınmıştı. Bu karara göre başvuru sahibine 11 milyon sterlin ödenecek. Nisan ayında ise biri 4 milyon, diğeri 3 milyon sterlin olmak üzere iki dava için toplam 7 milyon sterlin kararı verildi. Ocak ayında alınan 1 milyon 300 bin sterlinlik tazminat kararı ise, 1 milyon sterlinin üzerinde karar içeren dördüncü dosya durumunda.

SON BİR AYDA 10 YENİ KARAR…

Komisyon son bir ay içinde 10 dosyayı karara bağladı. Mayısta üretilen bu 10 karar için belirlenen toplam tazminat miktarı 1 milyon 900 bin sterlin

civarında oldu. Mayıstaki en yüksek tazminat miktarı 511 bin sterlin olurken, en düşük tazminatsa 25 bin sterlin olarak belirlendi.

