"Müzakereler için herkes irade göstermeli"

Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Schlimm, Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için herkesin cesaret ve irade göstermesi gerektiğini söyledi; Kıbrıs Türk ve Rum toplumu arasında güven inşa edilmesinin önemli olduğunu belirtti

Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için herkesin cesaret ve irade göstermesi gerektiğini söyledi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesine röportaj veren Schlimm, “Kıbrıs’taki bölünmenin Avrupa’nın kalbinde açık bir yara olduğunu” ifade ederek, Almanya’nın Kıbrıs sorununun siyasi eşitlik zeminindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zemininde çözülmesini desteklediğini kaydetti.

Habere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 12-13 Şubat’ta Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyarette aynı şeyi söylediğini anımsatan Schlimm, Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atanmasının kritik olduğuna işaret etti.

Schlimm, Almanya’nın Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk ve Rum toplumu arasında güven inşa edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Röportajında “Amalthia” inisiyatifine de değinen Schlimm, Güney Kıbrıs’ın Mart ayında başlattığı bu inisiyatifle, coğrafi konumunun Avrupa’yı güçlendirmek adına bir köprü olarak kullanılabileceğini gösterdiğini söyledi.

